شاهد بالفيديو.. الناشط الشهير منذر “يردم” الراقصة آية أفرو ويهاجمها بشدة: (لابسة لينا قميص نوم ومفتكرة روحك سمحة؟ انتي شبه البقرة الضاحكة ويا حليلك يا النائمة على حيلك)





هاجم الناشط السوداني الشهير منذر محمد المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا المثيرة للجدل آية أفرو وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو مثير للجدل.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد سخر منذر من أفرو بعد ظهورها بقميص النوم خلال إعلانها لحفل للفنانة منال البدري بالقاهرة.

ووصف منذر آية أفرو بالبقرة الضاحكة مؤكداً أنها تحاول خداع المتابعين بأنها جميلة وهي عكس ذلك, وسخر الناشط قائلاً (يا حليلك يا النائمة على حيلك كان قايلة روحك بتغشينا نحنا).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين