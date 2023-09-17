شاهد بالصورة والفيديو.. الراقصة آية أفرو تواصل تخصصها في إشعال السوشيال ميديا وتظهر من داخل غرفتها الخاصة وهي تبخر نفسها وتقدم وصلة رقص ساخنة بقميص النوم “الفاضح”





واصلت المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا السودانية المثيرة للجدل آية أفرو تخصصها في إشعال مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد جاء ظهور آية أفرو هذه المرة مثير جداً وأغضب المتابعين والجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

المودل المثيرة للجدل ظهرت وهي تبخر نفسها وتقدم وصلة رقص ساخنة من داخل غرفتها وبقميص النوم الذي كشفت عنه في مقطع فيديو سابق على أنغام أغنية الفنانة مونيكا “اللولية”.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين