رياضية
الكوميديا العجيبة .. شاهد بالفيديو.. رونالدو يتدخل واسطة بين لاعبين في الفريق المنافس تشاجرا على تسديد ضربة جزاء
الكوميديا العجيبة تحدث من رونالدو بالدوري السعودي .. فريق الرائد يتحصل علي ركلة جزاء في الدقيقة 88 والنصر متقدم بـ 3 أهداف مقابل لاشيء.
لاعبا الرائد وقفا يتشاجران علي تنفيذ الركلة ولكن قام كريستيانو رونالدو بالتدخل السريع ليحسم القرار علي طريقته الخاصة وكأنه مدرب الفريق.
شاهد ما فعله كريستيانو رونالدو في هذا الموقف وكيف سحب اللاعب الذي كان يريد تنفيذ ركلة الجزاء بالقوة بدلاً من زميله الآخر الذي سجل ركلة الجزاء.
شاهد الفيديو “رونالدو”:
رصد وتحرير – “النيلين”
علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد