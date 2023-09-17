الهلال يكسب التعادل بدون أهداف في أرض الخصم “أول أغسطس” بدوري أبطال إفريقيا





في مباراة مثيرة .. انتهت مباراة فريق الهلال السوداني أمام أول أغسطس في ذهاب الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا بالتعادل السلبي (0-0) ، في انتظار مباراة الإياب لتحديد الفريق المتأهل للدور القادم.

وأقيمت مباراة الهلال السوداني وأول أغسطس الأنغولي يوم الأحد، 17 سبتمبر 2023، على ملعب 11 نوفمبر في أنغولا، وذلك ضمن مباراة ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويكفي الهلال الفوز في مباراة الإياب بأي نتيجة للتأهل إلى مرحلة المجموعات، والتي صعد إليها في العام الماضي.

رصد وتحرير – “النيلين”