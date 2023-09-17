مدير عام الصحة بالقضارف يستقبل وفد منظمة الصحة العالمية





استقبل المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بولاية القضارف الأستاذ عبدالناصر حسن علي بمكتبه اليوم ممثل منظمة الصحة العالمية بالسودان الدكتور نعمة سعيد عابد بحضور مدير إدارة الطواريء الصحية بالوزارة الأستاذ أنور بانقا وفريق التدخل المبتعث من قبل المنظمة.

وتأتي زيارة وفد منظمة الصحة العالمية ممثلا في أعلى مستوياته بالبلاد للوقف على حقيقية الأوضاع الصحية بالولاية لاسيما تفشي الأمراض الوبائية مثل حمى الضنك ببلدية القضارف والاسهالات المائية في بعض المناطق .

وأشار مدير منظمة الصحة العالمية دكتور نعمة إلى أن الهدف من الزيارة معاونة الجهود الولائية في التصدي للاوبئة، موضحا أن اللقاء مع المدير العام وقف على حجم الجهود التي تمت من قبل وزارة الصحة بالولاية ومايمكن تنفيذه والخطط المستقبلية والاستجابة السريعة لها، مشيرا إلى أن الزيارة وقفت على الإمداد الدوائي بالولاية وطرق توزيعها على المؤسسات الصحية.

وواضح دكتور نعمة أن هناك عمل كبير تم خلال الفترة الماضية وأيضا هناك دور كبير من المنتظر أن يتم، مؤكدا أنه من المنتظر أن تلعب المنظمة والشركاء دورا كبيرا في حشد الدعم للتصدي للاوبئة بالولاية، لافتا للدور الذي قامت به المنظمة في التصدي للاوبئة بعدد من ولايات البلاد .

من جانبه رحب المدير العام بممثل منظمة الصحة العالمية بالبلاد دكتور نعمة سعيد عابد، مشيدا بدعم ووقفة المنظمة لجهود مكافحة نواقل الأمراض والتصدي للاوبئة والمهددات الصحية بالولاية، مقدما شرحا للجهود المبذولة لاستقرار الوضع الصحي ومقاومة الأمراض الوبائية.