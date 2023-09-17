شاهد بالفيديو.. الهجانة الأبيض تدمر متحركات المتمردين وتحصل على عتاد حربي





مواصلة لانتصارات الجيش السوداني، قامت الفرقة الخامسة مشاة “الهجانة الأبيض” بدحر المليشيا المتمردة شرق مدينة الأبيض وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

ويظهر في مقطع الفيديو المرفق جنود القوات المسلحة السودانية وهم يحتفلون بالنصر، واستلام عدد من المركبات القتالية، بحسب ما نشر في الصفحة الرسمية ورصد محرر “النيلين”.

ويخوض الجيش السوداني حرباً منذ خمسة أشهر من أجل إنهاء تمرد قوات الدعم السريع “المحلولة” مؤخراً.

شاهد فيديو الهجانة:

رصد وتحرير – “النيلين”