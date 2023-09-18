الاتحاد السوداني يقترب من التعاقد مع المدرب كواسي أبياه





اقترب اتحاد كرة القدم السوداني من التوصل لاتفاق نهائي مع المدرب كواسي أبياه لقيادة صقور الجديان بصفة المدير الفني، خلفًا للمغربي يوسف فرتوت، حيث قطعت المفاوضات مع الغاني شوطًا كبيرًا، بعد أن أعلن اتحاد الكرة عزمه على التعاقد مع مدرب بمواصفات خاصة.

وكشف معتز لطيف الشاعر، نائب رئيس اتحاد الكرة السوداني، أنهم كثفوا مفاوضاتهم مع كواسي أبياه وقال في حديث خاص إلى منصة winwin: “كوّنا لجنة فنية لاختيار مدرب بمعايير خاصة لقيادة المنتخب في المرحلة المقبلة ووقع الاختيار على الغاني، وأعتقد أنه الخيار المثالي؛ فأبياه اسم كبير على الخارطة الأفريقية، وحقق نجاحات لافتة مع كل المنتخبات والأندية التي أشرف على تدريبها، ونثق في تقديمه لتجربة متميزة مع صقور الجديان في تصفيات كأس العالم، وغيرها من الاستحقاقات”.

وتوقع الشاعر أن تتكلل المفاوضات مع كواسي أبياه بالنجاح، موضحًا: “المفاوضات وصلت مرحلة متقدمة واقتربنا من وضع التفاصيل النهائية لإكمال الاتفاق مع الغاني، كما أتوقع أن يصيب نجاحًا باهرًا”.

واعتبر معتز الشاعر أن خطة اتحاد الكرة تسير كما تم التخطيط لها، مردفًا: “نمضي بثقة كبيرة في تنفيذ كل ما وعدنا به، والبداية كانت التعاقد مع مدرب كبير، وسنفي بوعدنا، وأعتقد أن اختيار أبياه صائب، ونثق في تحقيقه للنجاح، وسنضاعف مجهودنا لتذليل كافة العقبات التي يمكن أن تعترضه، كما سنوفر له بيئة مثالية للعمل رغم الظروف التي تحيط بالبلاد”.

وأعرب نائب اتحاد الكرة حديثه عن تمنيه توقف الحرب الناشبة بالبلاد، وذلك بقوله: “نتمنى أن تنجلي الأزمة الحالية، فالخاسر منها الوطن والمواطن، وأتمنى أن يعم الاستقرار في بلادنا”.

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