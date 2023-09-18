وزير الخارجية الإيراني: أطلعنا دولاً عربية مُطبعة على وثائق تفيد بقيام إسرائيل بأعمال تخل بأمنها





في حوار له مع صحيفة الوفاق الإيرانية الناطقة باللغة العربية قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن بلاده أطلعت دولا عربية “طبعت مؤخرا مع إسرائيل” على وثائق تفيد بقيام الاخيرة “باعمال تخل بأمن المنطقة”.

وأضاف إن المؤسسات الأمنية والاستخبارية لبلاده “لديها وثائق مؤكدة ودقيقة” تكشف أن إسرائيل ” تتجاهل حكومات هذه البلدان المطبعة حديثا” في نشاطاتها الأمنية داخل تلك البلدان.