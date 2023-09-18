سياسية

وزير الخارجية الإيراني: أطلعنا دولاً عربية مُطبعة على وثائق تفيد بقيام إسرائيل بأعمال تخل بأمنها

2023/09/18
iran2023
إيران

في حوار له مع صحيفة الوفاق الإيرانية الناطقة باللغة العربية قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن بلاده أطلعت دولا عربية “طبعت مؤخرا مع إسرائيل” على وثائق تفيد بقيام الاخيرة “باعمال تخل بأمن المنطقة”.
وأضاف إن المؤسسات الأمنية والاستخبارية لبلاده “لديها وثائق مؤكدة ودقيقة” تكشف أن إسرائيل ” تتجاهل حكومات هذه البلدان المطبعة حديثا” في نشاطاتها الأمنية داخل تلك البلدان.

رصد وتحرير – “النيلين”

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