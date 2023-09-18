اقتصاد وأعمال

📍 تحديثات السفر من السودان

2023/09/18
سودانير
سودانير

🇪🇬 مصر
📍 الوضع كما هو عليه الدخول الا بي تأشيرات او موافقات امنية وماف اي شي جديد .
📍 الخطوط المصرية وتاركو وبدر عندهم رحلات خلال الاسبوع مباشرة بين بورتسودان والقاهرة .

📍 تم تفعيل دفع رسوم الاقامة في مصر بالجنيه المصري شرط تحويل القيمة من عملة حرة الي جنيه في البنوك والصرافات المعتمدة .

السعودية 🇸🇦
📍فيما يخص الزيارات واجراءات الاقامة لسة الدولة الوحيدة البتقدر تعمل فيها اجراءات بدون يكون عندك اقامة فيها هي يوغندا .

📍 لسة أستخراج تاشيرة العمرة الاليكترونية متاح للسودانيين وماف اي خبر عن ايقاف وما تم ايقاف الجواز الممدد استيكر من تاشيرة العمرة .

🇶🇦 قطر
📍 كمية من الناس طلعت اقامات جديدة واسعارها مناسبة مقارنة مع سعر تاشيرة مصر خصوصا انو اقامة قطر ممكن تتيح ليك التقديم للقنصلية المصرية عادي ومجاني .
📍 تم ايقاف استخراج بطاقة هيا جديدة للسودانيين.

الامارات 🇦🇪
📍 اقامة الكوارث سارية اذا سافر الشخص خارج الامارات وعاد اليها.
منقول من صفحة Ahmed Opama

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