📍 تحديثات السفر من السودان





🇪🇬 مصر

📍 الوضع كما هو عليه الدخول الا بي تأشيرات او موافقات امنية وماف اي شي جديد .

📍 الخطوط المصرية وتاركو وبدر عندهم رحلات خلال الاسبوع مباشرة بين بورتسودان والقاهرة .

📍 تم تفعيل دفع رسوم الاقامة في مصر بالجنيه المصري شرط تحويل القيمة من عملة حرة الي جنيه في البنوك والصرافات المعتمدة .

السعودية 🇸🇦

📍فيما يخص الزيارات واجراءات الاقامة لسة الدولة الوحيدة البتقدر تعمل فيها اجراءات بدون يكون عندك اقامة فيها هي يوغندا .

📍 لسة أستخراج تاشيرة العمرة الاليكترونية متاح للسودانيين وماف اي خبر عن ايقاف وما تم ايقاف الجواز الممدد استيكر من تاشيرة العمرة .

🇶🇦 قطر

📍 كمية من الناس طلعت اقامات جديدة واسعارها مناسبة مقارنة مع سعر تاشيرة مصر خصوصا انو اقامة قطر ممكن تتيح ليك التقديم للقنصلية المصرية عادي ومجاني .

📍 تم ايقاف استخراج بطاقة هيا جديدة للسودانيين.

الامارات 🇦🇪

📍 اقامة الكوارث سارية اذا سافر الشخص خارج الامارات وعاد اليها.

منقول من صفحة Ahmed Opama