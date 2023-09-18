والي الشمالية يقف على ترتيبات فتح سوق الذهب بالولاية





رأس والي الولاية الشمالية الاستاذ الباقر احمد علي بمكتبه اليوم اجتماع اللجنة العليا المكلفة بالترتيب لافتتاح سوق الذهب بالولاية الشمالية، وتضم اللجنة الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة وشركة زادنا العالمية وبنك السودان المركزي والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس والبيئة والمعابر والادارات المتخصصة بسوق الذهب.

وإستعرض الاجتماع الترتيبات الجارية لافتتاح السوق والذي تم تحديد مبنى شركة زادنا بالقرب من الميناء البري بدنقلا ليكون موقعا لمقر السوق ويتكون المبنى من ثلاثة طوابق رئيسية الطابق الأول تم تخصيصه للصاغة وحركة السوق والطابق الثاني للمباني الادارية بينما خصص الطابق الثالث لشركات الذهب بالاضافة الى مباني التأمين وكمرات المراقبة وغيرها من الادارات المهمة.

وأكد والي الولاية الشمالية أن الهدف من قيام سوق الذهب بالولاية تسهيل حركة البيع والشراء ثم التصدير ومعرفة الكميات المنتجة وغيرها من الفوائد ومن المتوقع أن يصل التداول اليومي من المعدن بسوق الذهب في حدود 600 الي700 كيلو في اليوم في الوقت الذي وصل فيه سعر جرام الذهب إلى 41 ألف جنيها.

وأكدت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس أن المعمل الذي تمتلكه المواصفات يعمل على تحديد نوعية عيار الذهب خلال نصف دقيقة وهو الذي يحدد القيمة السعرية للمنتج.

بدورها أوضحت شركة زادنا العالمية إكتمال الترتيبات لتجهيز المبنى خلال فترة وجيزة توطئة لافتتاحه.