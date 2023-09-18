الأحد المقبل إعلان نتيجة إمتحانات المرحلة الإبتدائية بالجزيرة





أعلن الدكتور كمال الدين عوض مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة الوزير المكلف إكتمال الترتيبات لإعلان نتيجة إمتحانات المرحلة الإبتدائية يوم الأحد المقبل 24 سبتمبر الجاري.

وأشار الوزير في تصريح لسونا عن جلوس 105 ألف تلميذاً وتلميذة للإمتحان من ولاية الجزيرة و13 ألف من ولاية الخرطوم والولايات المتأثرة بالحرب إضافة لعدد 6692 تلميذاً وتلميذة من مدارس الجاليات والصداقة السودانية بدول المهجر.

وعبر الوزير عن فخره وإعزازه بالجهود والتجرد والوطنية التي بذلها المعلمون والعاملين بإدارة الإمتحانات في هذه الظروف الإستثنائية لعقد إمتحانات الشهادة الإبتدائية.

وكشف عن حزمة من التدابير التي وضعتها وزارته لعقد إمتحان بديل لتلاميذ محلية الكاملين بعد إستقرار الأوضاع الأمنية في الوحدات المتاخمه لولاية الخرطوم .

وعدد الوزير الجهود التي قادتها وزارته لرفع كفاءة المعلمين والمعلمات عبر سلسلة من البرامج التدربية المتخصصة.

سونا