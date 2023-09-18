سياسية

ملتقى الإدارات الأهلية بولاية نهر النيل: مصادرة أصول وممتلكات وأموال مليشيا الدعم السريع

2023/09/18
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الدعم السريع

خرج ملتقى الإدارات الأهلية بولاية نهر النيل بمجموعة توصيات تمثلت في:
– فترة انتقالية لا تتجاوز العامين بكفاءات وطنية مستقلة وصولا لانتخابات حرة ونزيهة
– مطالبة المجتمع الدولي بتصنيف مليشيا الدعم السريع مليشيا إرهابية
– مصادرة أصول وممتلكات وأموال مليشيا الدعم السريع لصالح متضرري الحرب
– إصدار قانون للإدارة الأهلية يحدد العلاقات والمهام والاختصاصات
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الجزيرة – السودان

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