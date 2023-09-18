منظمة الصحة العالمية تقدم أدوية طوارئ لولاية سنار





تسلمت ولاية سنار أدوية الطوارئ الصحية من منظمة الصحة العالمية وذلك في إطار دعم المنظمة للولاية لمواجهة الظروف الحالية وتغطية إحتياجاتها من الادوية المختلفة خاصة المنقذة للحياة.

وثمن الأستاذ توفيق محمد علي عبدالله والي ولاية سنار المكلف جهد العاملين بوزارة الصحة وقال إن هذه المساعدات جاءت في وقتها، مشيراً إلى حاجة الولاية لادوية الطوارئ بمعسكرات الوافدين وأكد موقف الولاية من الأدوية جيد. ووجه توفيق بتوزيع هذه الأدوية عاجلا بالمراكز الصحية لتخفيف الضغط عل المستشفيات.

فيما قال وزير الصحة المكلف بولاية سنار أن الادوية المقدمة من منظمة الصحة العالمية سوف تسهم في استقرار الوضع الصحي بالولاية وأن استمرارية الدعم يساهم في استمرار تقديم الخدمة الدوائية وناشد وزير الصحة المنظمات بتقديم المزيد من الدعم خاصة فيما يتعلق بعلاج وادوية مرضي الكلي الي جانب المدخلا ت المعملية.

وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية اهتمام المنظمة بتقديم المزيد من الدعم مشيراً إلى أن ن هذه الادوية تستهدف الوافدين من الخرطوم المتواجدين بالمعسكرات بالإضافة إلى أدوية الطوارئ مؤكداً استمرارهم في دعم أنشطة الصحة بسنار.

إلى ذلك قالت مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية الاستاذة فاطمة محمد عبدالحليم إسيتم توزيع هذه الأدوية على العيادات المتجولة وعلي المراكز الصحية ومراكز الوافدين مبينة انهم نفذوا عدداً من الأنشطة بمعسكرات الإيواء تتمثل في الاصحاح البيئي ومكافحة الاوبئة.