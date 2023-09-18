الجزيرة: تخصيص محطة خدمه لتزويد عربات السيدات بالوقود





شرعت الإدارة العامة للمواد البترولية بولاية الجزيرة في تنفيذ برنامج تزويد السيدات بالوقود حيث تم تخصيص محطة (الكريمت المشروع) بمدني لتزويد عربات السيدات بالوقود يوم السبت من كل أسبوع 4 جالون للعربة.

وأكد الأستاذ حسن أحمد سليمان مدير الإدارة العامة للمواد البترولية بولاية الجزيرة في تصريح لسونا أن هذه الخطوة جاءت بتوجيه من الوالي وإشراف ومتابعة وزير المالية والإقتصاد والقوى العاملة لتقليل معاناة السيدات شريطة أن تكون العربة مملوكة أو مسجلة أو لدى السيدة توكيل.

وأعلن سليمان أن لجنة أمن الولاية حددت محطة (قابكو القيادة) للقوات النظامية ومحطة (الشهيد) للمؤسسات الحكومية والمعالجات وللمرضى وأصحاب الأعذار.

ولفت إلى أن مهمة إدارته توفير المواد البترولية وتوزيعها على المحطات أما حفظ النظام وترتيب صرف الوقود فهو مسؤولية جهات أخرى مشيراً لإنطلاقة تنفيذ برنامج (وقودك) الإلكتروني لتزويد الركشات والمواتر والتكاتك عبر بطاقة إلكترونية لتجنب التلاعب.