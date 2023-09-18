كسلا تدشن وحدة جراحة الأطفال وإزالة التشوهات الخلقية لحديثي الولادة





شهدت مستشفى كسلا التعليمى حدثاً كبيراً فى مجال الجراحة، حيث تم تدشين وحدة جراحة الأطفال وإزالة التشوهات الخلقيه لحديثي الولادة. وقال الدكتور علي آدم وزير الصحة المكلف بالولاية إن هذه الخطوة تعتبر تطوراً نوعياً للمستشفى يضاف لسجل الاختراقات الكبيرة والتى نجحت إدارة للمستشفى بقيادة الدكتور أمين محمدين مدير عام المستشفى والكوادر العاملة بالمستشفى الذي شهد أعمالا كبيرة خلال الفترة الماضية من عمليات تأهيل لكافة أقسام المستشفى بدعم من الوكالة الأمريكية للتنميةَ وتم في هذا الشأن افتتاح عدد من الأقسام وتجهيز غرفة عمليات متكاملة لتواكب هذا التطوربالاضافة لمحطة الأكسجين.

وكشف الوزير عن موافقة البروفيسور عثمان طه بمجلس جراحة الأطفال رئيس مجلس التخصصات الطبية السوداني الأسبق أن تكون ولاية كسلا أحد مراكز التدريب لنواب الاختصاصيين لجراحة الاطفال نسبة لوجود بيئة التدريب المناسبة من مدرب وعملية جاهزة. وقدم الوزير شكره لكل الكوادر التي انضمت إلى المستشفى لتقديم الأفضل حتى تواكب المستشفى التطورات الطبية.

وأوضح مدير عام المستشفى دكتور بأن لستة جراحة الأطفال ستكون ثابتة يوم السبت من كل أسبوع وأن إجراء اول عملية لقسم جراحة الأطفال يعتبر ضربة البداية، منوهاً إلى أنه كان يتم تحويل مرضى جراحة الأطفال للخرطوم ومدني في الفترات السابقة ويعتبر المركز بالمستشفى الثالث من نوعه بعد الخرطوم ومدني.

سونا