الخارجية تندد استهداف المليشيا المتمردة للمؤسسات الاقتصادية والتجارية





نددت وزارة الخارجية إستمرار مليشيا الدعم السريع المتمردة جرائمها باستهداف مقومات الدولة وتدمير العاصمة اليومية بعد هزيمتها في ميادين القتال.

وقالت الخارجية في بيان صحفي لها اليوم ان المليشيا المتمردة ارتكبت سلسلة من الحرائق لعدد من المؤسسات الاقتصادية والتجارجية بممارسة تدمير ممنهج لمقومات الدولة ومؤسساتها الاقتصادية وفيما يلي تنشر سونا نص البيان الصحفي :

الخارجية. مكتب الناطق الرسمي باسم الوزارة.

تواصل المليشيا المتمردة جرائمها الإرهابية المنكرة التي تستهدف القضاء على مقومات الدولة في البلاد. وبعد هزيمتها في ميادين القتال، لجأت المليشيا المتمردة خلال اليومين الماضيين لعمليات التخريب والحرائق في إطار حملتها الشريرة والممنهجة لتدمير العاصمة القومية. وارتكبت سلسة حرائق استهدفت عددا من المؤسسات الإقتصادية والمباني التجارية الرئيسية والمهمة في البلاد التي تعد من ركائز الإقتصاد الوطني.

تضاف هذه الجريمة الشنيعة لما سبقها من فظائع المليشيا المتمردة مثل التطهير العرقي والإبادة الجماعية في غرب وجنوب دارفور، وجرائم الإغتصاب وإختطاف المدنيين وقتلهم، والتجنيد القسري للأطفال، وطرد سكان العاصمة من منازلهم وإحتلالها، ونهب البنوك والأسواق والمصانع وممتلكات المواطنين وسياراتهم، وتدمير الجامعات والمتاحف والمؤسسات الثقافية، وتحويل المستشفيات ودور العبادة إلى ثكنات عسكرية وغيرها من الفظائع .

إن المستوى الذي وصلت إليه فظائع المليشيا المتمردة لم يعرف له مثيل حتى على أيدي أسوأ الحركات الإرهابية العابرة للحدود والتي تضافرت جهود الأسرة الدولية للقضاء عليها.

وإذ تناشد وزارة الخارجية المجتمع الدولي حكومات ومنظمات دولية وإقليمية وحقوقية وإعلام لإدانة هذه الجرائم البربرية، وتصنيف المليشيا المتمردة جماعة إرهابية، فإنها تؤكد قدرة الشعب السوداني وقواته المسلحة على هزيمة مخطط تدمير الدولة السودانية، واستعادة مؤسساتها بافضل مما كانت عليه وذلك بعون الأشقاء والأصدقاء.

الخرطوم، ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣