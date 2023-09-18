بيان من حزب الأمة القومي بعد القبض على الصديق المهدي محملاً بسبائك ذهب

أصدر حزب الأمة القومي .. مكتب الأمين العام، التوضيح التالي:

لقد تابعنا في الحزب، الحرب الإعلامية الشرسة التي يقودها فلول النظام البائد، والتي ظلت تستهدف قيادات الحزب وكل الرموز الوطنية. ودونكم الحملة المسعورة التي برزت اليوم وهي تتحدث عن القبض على الأمين العام والقيادي بالحزب السيد الصديق. وبهذا الصدد نود أن نشير إلى الآتي:

أولاً: هذه السبائك هي عبارة عن معاملة تجارية ذات طابع تسويقي بعيداً عن الجانب السياسي.

ثانياً: التعاملات التجارية مُفوّضٌ بها السيد الصديق إنابةً عن شركة مساهمة تتبع لأسرة الإمام الحبيب الراحل الصادق المهدي.

ثالثاً: ثقتنا كبيرة في وعي الشعب السوداني الذي أنتج ثورة ديسمبر العظيمة لتفويت الفرصة على الإرهابيين وتجار الدين.

خامساً: تم إطلاق سراح الأحباب بعد تدخل جهات إقليمية ونشكر لهم هذا المسعى.