منظمة الكفاءات تكمل محطتي سقيا بولاية نهر النيل





في إطار خطتها لحل وتخفيف مشكلة العطش بالمدن التي شهدت نموا سكانيا وعانى سكان كثير من أحيائها من عدم أو صعوبة الحصول على مياه الشرب فقد أكملت منظمة الكفاءات للدراسات والتنمية البشرية بالسودان بمدينة شندي بولاية نهر النيل محطتي سقيا حديثة تعملان بالطاقة الشمسية (الجوهرة) و(الريان ١٠) .

و تم تسليم المحطتين بعد اكتمال كل مراحل تنفيذهما لهيئة المياه بمحلية شندي بحضور عدد من المسؤولين بالهيئة والمحلية وجمع من المواطنين المحطة الأولى وهي محطة (الجوهرة) يستفيد منها سكان الأحياء :

(مربعات ١٨ ، ١٩ ، ٢٧ ، ٢٨ وحي قريش ومجمع التربية عدد ٨ كليات ومجمع سكن الأساتذة) . أما المحطة الثانية وهي محطة (الريان ١٠) فيستفيد منها سكان الأحياء : (مربعات ٢، ٣، ٤، ١٢ سوق شندي ، مجمع القضاة، سكن الطالبات ، كلية الطب ، كلية طب الأسنان) .

وتتكون كل محطة من بئر جوفي بعمق ٤٥٠ قدم وطلمبة غاطسة وملحقاتها وصهريج سعة ٤٥ متر مكعب ١٠ ألف جالون ومنظومة طاقة شمسية ٢٠ لوح وسور حماية مع الربط بالشبكة العامة للمياه .. علما بأن المحطة تضخ أكثر من ١٠ ألف جالون من الماء في الساعة.