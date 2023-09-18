بادي يدشن مشروع النفير الشعبي والرسمي لتأهيل تلفزيون الدمازين





دشن الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم يرافقه عدد من أعضاء حكومة الإقليم وأعضاء لجنة الأمن والأمين العام لحكومة الإقليم، اليوم، مشروع النفير الشعبي والرسمي لصيانة وتأهيل مباني تلفزيون الإقليم بالدمازين .

وكان في إستقبالهم الأستاذة فواتح النور البشير رئيس المجلس الأعلى للثقافة والإعلام والسياحة والأستاذ عمر عبدالرحيم البيلي مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون والأستاذ قاسم يس مدير قطاع التلفزيون وعدد من العاملين بقطاعي الإذاعة والتلفزيون.

وإطمأن الحاكم على الجهود التي بذلت في سبيل إنجاح النفير وأشاد بالجهود التي بذلت لتحسين بيئة العمل وتطوير الأداء بقطاع التلفزيون، وأكد إلتزام حكومة الإقليم ودعمها لمراحل نفير دعم قطاع التلفزيون.

وأكد حرص حكومة الإقليم على المضي قدماً في إنشاء قناة فضائية خاصة بالإقليم، مؤكداً على الدور المتعاظم لفضائية إقليم النيل الأزرق في عكس الأنشطة الحكومية المختلفة تحقيقاً للإستقرار وإنجاحاً للمصالحات المجتمعية بالإقليم .

الأستاذة فواتح النور البشير رئيس المجلس الأعلى للثقافة والإعلام أشادت بزيارة الحاكم لقطاع التلفزيون ووقوفه على الجهود التي تمت في إنجاح مشروع نفير قطاع التلفزيون، مشيدةً بتضحيات العاملين بقطاع التلفزيون وكافة الإعلاميين بالإقليم والإعلاميين من أبناء الإقليم بالمؤسسات الإعلامية على المستوى الإتحادي.