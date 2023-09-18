شاهد بالفيديو.. فتاة تتغزل في نجم السوشيال ميديا السوداني المثير للجدل جوان الخطيب بعبارات ساخنة ومثيرة: (لمن أحمل بتوحم في شفايفك)





واصل نجم السوشيال ميديا السوداني المثير للجدل محمد الخطيب, الشهير باسم جوان الخطيب, إشعال تطبيق “تيك توك” بمقاطعه الضجة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر الخطيب في مقطع فيديو جديد وهو يتحدث مع صديقته المقربة منه التي تغزلت فيه بعبارات أثارت ضجة واسعة.

وكشفت صديقة جوان الخطيب, الجنوب سودانية والتي تدعى أميرة أنها إذا حملت منه ستتوحم بشفايفه, ووجهت أميرة سؤال مثير لصديقها الخطيبي, (إذا حملت بتستحمل وحمي؟) ليجيبها جوان: (حتتوحمي على شنو؟) لترد عليه الفتاة (على شفايفك).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين