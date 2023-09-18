والي الجزيرة يتفقد دورة تدريب القناصة وارتكازات القوات المسلحة





تفقد الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف وأعضاء لجنة أمن الولاية والأستاذ فضل المولى أبو سالف مدير عام وزارة التخطيط العمراني الوزير المكلف صباح اليوم، إرتكازات القوات المسلحة من مدني إلى شمال ود الترابي بمحلية الكاملين، حيث إطمان على تأمين شمال الجزيرة والإستعدادات الموضوعه.

كما قدم الوالي سلة غذائية بمبادرة من وزارة التخطيط العمراني والعاملين لإسناد القوات المسلحة كما إستمع لتنوير من لجنة أمن محلية الكاملين أكدت من خلاله إستقرار الأوضاع الأمنية بالمحلية.

وأعلن عن إتصالات مستمرة مع القيادة العاملة للقوات المسلحة وطمأن المواطنين بأن شمال الجزيرة مؤمنة وأن القوات المسلحة والمستنفرين في كامل الجاهزية لصد أي عدوان يستهدف الولاية.

فيما أعلن وزير التخطيط العمراني أن مبادرة الوزارة لتقديم سلات غذائية لإرتكازات الجيش تأتي لتعزيز دور وزارته لإسناد القوات المسلحة مناشداً المواطنين لدعم ومساندة القوات المسلحة حتى يتحقق النصر.

وأكد الأستاذ عبد الحفيظ حسين سالم المدير التنفيذي لمحلية الكاملين إستقرار الأوضاع الأمنية بالمحلية.