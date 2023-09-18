بالصور.. فوز سيدات لبنان على لاوس بافتتاح بطولة السعودية





افتتح منتخب لبنان مشواره في النسخة الثانية من البطولة الدولية الودية للسيدات 2023 في الطائف السعودية بالانتصار على لاوس بنتيجة (4-1).

أقيمت المباراة الافتتاحية من البطولة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، حيث أنهت سيدات لبنان الشوط الأول بهدف من لاعبة الوسط زهوة عرابي، بالدقيقة 13 عبر تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

واستمرت سيطرت سيدات لبنان في الشوط الثاني، ليضفن 3 أهداف بدقائق 60 و65 و70 عن طريق سيسيل أسكندر والمدافعة وعد رعد والمهاجمة ليلى أسكندر.واكتفى منتخب لاوس بتسجيل هدف شرفي بالدقيقة 81 من الشوط الثاني.

ليتصدر لبنان المجموعة الثانية التي يتواجد فيه منتخبي بوتان ولاوس، برصيد 3 نقاط.

كووورة