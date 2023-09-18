شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا المثير للجدل جوان الخطيب: (أغرب مغامرة عشتها في حياتي ركبت مواصلات السوق العربي وقابلت هناك ناس بتبيع ملابس وسماعات وواحد بقول عصير مركز بي واحد جنيه)





عبر جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان عن استائه الشديد من نجم السوشيال ميديا السوداني المثير للجدل محمد الخطيب, والشهير باسم جوان الخطيب.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن الخطيبي تخصص في إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بنشره لمقاطع فيديو مثيرة.

وظهر جوان في آخر مقاطعه وهو يكشف عن أغرب مغامرة خاطها خلال تواجده بالعاصمة الخرطوم قبل إندلاع الحرب فيها.

وقال الخطيبي بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين أن أغرب مغامرة له كانت ذهابه للسوق العربي وسط الخرطوم عبر المواصلات العامة.

وذكر خلال حديثه أنه قابل في السوق العربي أثناء مروره ناس يبيعون الملابس والسماعات ومحل لبيع العصير “عرديب” تمر هندي وينادي عصير مركز بي واحد جنيه.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين