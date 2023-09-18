كوستي: إكتمال الترتيبات لفتح منافذ ترخيص مركبات الولايات المتأثرة بالحرب





استقبل اللواء شرطة الهادي شريف علي مدير شرطة ولاية النيل الأبيض المكلف بمكتبه برئاسة الشرطة بربك صباح اليوم اللواء شرطة أحمد علي الخليفة مدير شرطة مرور ولاية الخرطوم المشرف المروري لولايات القطاع الأوسط ضمن زيارته للولاية للوقوف على العمل المروري وترتيبات افتتاح نافذة لترخيص مركبات ولاية الخرطوم والولايات المتأثرة بالأحداث الامنية الجارية بالبلاد.

وعقب لقاء مدير شرطة الولاية وقف المشرف المروري لولايات القطاع الاوسط على سير عمل الترخيص بالإدارة العامة للمرور بالنيل الأبيض، واستمع لمجمل المعوقات التي تواجه عمل الإدارة، كما تفقد سيادته نافذة ترخيص مركبات ولاية الخرطوم التي اكتمل العمل فيها تماماً من حيث توفير الأجهزة والكوادر والربط الشبكي.

وقال اللواء الهادي إن هذه الزيارة لمشرف مرور القطاع الأوسط جاءت بترتيبات وتوجيهات من القيادة العليا بتفويض من الإدارة العامة للمرور، فيما يختص بافتتاح نافذة ترخيص مركبات ولاية الخرطوم والولايات المتأثرة بالحرب، وبشر سيادته المواطنين بأن هذه النافذة قومية متعلقة باسترجاع كل البيانات المتعلقة بالسجل وإعادة الشبكة المرورية.

وفي ذات الصدد أوضح مدير شرطة مرور ولاية الخرطوم أن الزيارة لرئاسة شرطة مرور النيل الأبيض هدفت للوقوف على جاهزية نافذة ترخيص المركبات الخاصة بولاية الخرطوم والولايات المتأثرة بالحرب خاصة أن معظم هذه المركبات خرجت للولايات الآمنة والتي من ضمنها ولاية النيل الأبيض، مشيراً لحوجة المركبات لتجديد الترخيص من منطلق ضبط النواحي الأمنية والمرورية إلى جانب معرفة المركبات المسروقة وفق السجل المروري.

وناشد جميع المواطنين الذين لديهم نشرات جنائية بسرقة المركبات التواصل مع أقرب قسم شرطة مرور لتدوين هذه النشرات في البلاغ الإلكتروني داخل شبكة المرور.

وفي ذات السياق أعرب العميد شرطه عبدالوهاب بشير ضحوي مدير الإدارة العامة لشرطة مرور ولاية النيل الأبيض عن سعادته بهذه الزيارة لمشرف المرور بالقطاع الاوسط والتي تأتي بصدد افتتاح نافذة ترخيص مركبات ولاية الخرطوم والتي تشكل نسبة من 1 – 5 % من المركبات بالولاية من أجل التأكد من ملكية هذه المركبات وما اذا كان مسروقة او غير مسروقة، وأعلن عن جاهزية مرور النيل الأبيض لتقديم العون لمرور الخرطوم وتسهيل الاجراءات لهم.