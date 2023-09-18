ألف وحدة سكنية جاهزة بمدني للوافدين من ولاية الخرطوم بـ “25 ألف دولار”..!

وقعت حكومة ولاية الجزيرة مساء اليوم مع شركة سوقطرة عقد إتفاق لإنشاء ألف وحدة سكنية بمخطط بابل السكني للوحدات السكنية الجاهزة جنوب مدينة مدني وذلك بحضور الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة والأستاذ فضل المولى أبو سالف وزير التخطيط العمراني المكلف.

حيث أعلن المهندس محمد عبد الرحيم مدير عام شركة سوقطرة أن مخطط بابل السكني يستهدف الوافدين من ولاية الخرطوم بسبب الحرب ويضم ألف وحدة سكنية جاهزة تحتوي على غرفتين وصالة ومنافع وسور خارجي بمساحة 200 متر مربع بقيمة 25 ألف دولار بمقدم 50% من جملة القيمة على أن يسدد باقي المبلغ في 12 شهراً.