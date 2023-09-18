لجنة لاسترجاع نظم وقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بوزارة العدل المتأثرة بالحرب

وتشمل اختصاصات اللجنة على استرجاع نظم وقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بوزارة العدل المتأثرة بالحرب، وتأسيس بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات بديلة، في مكان مناسب لاستضافة أنظمة وقواعد بيانات الوزارة، ووضع خطة عاجلة لتسيير العمل الكترونيا لا مركزيا وفقاً للظروف الراهنة تتضمن الاجتماعات والمخاطبات ومتابعة التكاليف وجميع أنشطة الوزارة ووضع خطة لتسيير العمل في الولايات المتأثرة بالحرب .