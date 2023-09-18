سياسية
لجنة لاسترجاع نظم وقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بوزارة العدل المتأثرة بالحرب
أصدرت السيد وكيل وزارة العدل مولانا هويدا علي عوض الكريم قراراً بتشكيل لجنة لاسترجاع بيانات وزارة العدل.
وتشمل اختصاصات اللجنة على استرجاع نظم وقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بوزارة العدل المتأثرة بالحرب، وتأسيس بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات بديلة، في مكان مناسب لاستضافة أنظمة وقواعد بيانات الوزارة، ووضع خطة عاجلة لتسيير العمل الكترونيا لا مركزيا وفقاً للظروف الراهنة تتضمن الاجتماعات والمخاطبات ومتابعة التكاليف وجميع أنشطة الوزارة ووضع خطة لتسيير العمل في الولايات المتأثرة بالحرب .
وتطمئن وزارة العدل كل الشعب السوداني بانها تسعي في استرجاع بيانات الوزارة لما تحمله من حقوق للمواطنين ومؤسسات الدولة، والسعي في تحقيق العدالة وسيادة حكم القانون.
سونا
علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد