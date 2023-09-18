شاهد بالفيديو.. بخطوات بسيطة.. الشيخ السوداني الشهير الزين محمد أحمد يعلم الشباب ويشرح لهم طريقة لف (العمامة) التي اشتهر بها





يحظى الشيخ والمقرئ السوداني الزين محمد أحمد بشعبية جارفة داخل السودان وخارجه وذلك بفضل صوته الجميل وتلاوته الرائعة للقران الكريم.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد اشتهر شيخ الزين أيضاً بأناقته في “لف” العمامة والتي اشتهر بها وحاول الكثير من الشيوخ الشباب تقليده فيها.

الشيخ الزين محمد أحمد ظهر في مقطع فيديو رصده محرر موقع النيلين شرح من خلاله لمحبيه الطريقة الصحيحة للف العمامة, وقام بشرحها بطريقة مبسطة نالت اعجاب المتابعين.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين