شاهد بالفيديو.. بعد أن قضى 40 يوما داخل معتقلات الدعم السريع.. السفير كمال عثمان يحذر من ثلاث محظورات إحذر أن تقولها إذا أردت أن تخرج من معتقلات “الدعامة”





حكى السفير السوداني كمال عثمان خلال مقابلة له مع قناة الزرقاء تفاصيل اعتقاله من قبل قوات الدعم السريع والذي دام 40 يوم.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد حذر السفير المواطنين من أبناء الشعب السوداني من قول واحد من ثلاثة محظورات لحظة الاعتقال.

وقال أن أول المحظورات إحذر من أن تقول أنك جعلي أو شايقي أو دنقلاوي, وثاني المحظورات لا تقول أنك تنتمي إلى أي جهة نظامية, وثالث المحظورات أن لا يكون عندك أي توجه إسلامي.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين