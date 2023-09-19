سياسية
وفد من العدل والمساواة يلتقي بنظارة عموم قبائل النوبة وأعيان وعمد ومشايخ جبال النوبة بولاية البحر الأحمر
التقى وفد من قيادات حركة العدل والمساواة السودانية برئاسة الفريق إبراهيم الماظ نائب رئيس حركة العدل والمساواة السودانية ونائب أمين الأمانة الإجتماعية بالحركة العمدة آدم خاطر و أمين ولاية البحر الأحمر سيف الدين أوشيك و أمين ولاية جنوب كردفان حسن كنو ونائب أمين ولاية غرب دارفور الأستاذ عبد الغني عبد الكريم أبكر وعدد من قيادات الحركة يلتقي بنظارة عموم قبائل النوبة وأعيان وعمد ومشايخ جبال النوبة بولاية البحر الأحمر.
تحدث خلال اللقاء قيادات حركة العدل والمساواة السودانية عن أهمية التعايش السلمي وتحقيق العدالة الإجتماعية وإرساء دعائم السلام والخير والنماء بين مختلف القبائل والمكونات والمجتمعات في السودان.
هذا و لاقت الزيارةالقبول و التأييد من قبل أعيان النوبة وعلي رأسهم الناظر مكين تيه الذي إعتبر الزيارة موفقة و في الإتجاه الصحيح وشكر أعضاء الوفد و أكد وقوفه إلى جانب أمين الولاية في كل ما فيه الخير للولاية على وجه الخصوص و على الشعب السوداني كافة .
الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية
علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد