سياسية

وفد من العدل والمساواة يلتقي بنظارة عموم قبائل النوبة وأعيان وعمد ومشايخ جبال النوبة بولاية البحر الأحمر

2023/09/19
sdddd
الفريق ابراهيم الماظ - حركة العدل والمساواة

التقى وفد من قيادات حركة العدل والمساواة السودانية برئاسة الفريق إبراهيم الماظ نائب رئيس حركة العدل والمساواة السودانية ونائب أمين الأمانة الإجتماعية بالحركة العمدة آدم خاطر و أمين ولاية البحر الأحمر سيف الدين أوشيك و أمين ولاية جنوب كردفان حسن كنو ونائب أمين ولاية غرب دارفور الأستاذ عبد الغني عبد الكريم أبكر وعدد من قيادات الحركة يلتقي بنظارة عموم قبائل النوبة وأعيان وعمد ومشايخ جبال النوبة بولاية البحر الأحمر.
تحدث خلال اللقاء قيادات حركة العدل والمساواة السودانية عن أهمية التعايش السلمي وتحقيق العدالة الإجتماعية وإرساء دعائم السلام والخير والنماء بين مختلف القبائل والمكونات والمجتمعات في السودان.
هذا و لاقت الزيارةالقبول و التأييد من قبل أعيان النوبة وعلي رأسهم الناظر مكين تيه الذي إعتبر الزيارة موفقة و في الإتجاه الصحيح وشكر أعضاء الوفد و أكد وقوفه إلى جانب أمين الولاية في كل ما فيه الخير للولاية على وجه الخصوص و على الشعب السوداني كافة .
374549764 864577851690321 5384214315191225829 n.jpg? nc cat=101&ccb=1 7& nc sid=5614bc& nc ohc=hEM kXnH QkAX9wnYIm& nc ht=scontent.fcai19 4
374194035 864578205023619 2910368926732648064 n.jpg? nc cat=106&ccb=1 7& nc sid=5614bc& nc ohc=kx8RmT9doW8AX v9ZQ8& nc ht=scontent hbe1 1
الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية

مواضيع مهمة

علاج الحمى في الطب النبوي           مشكلة مص الإصبع          التفاح الأخضر .. فوائد

الضغط في العمل              كيف نتناول الكزبرة؟                ميكب خدود البشرة الداكنة

2023/09/19