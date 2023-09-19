سياسية
الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني: جاهزون للتعامل مع كل المتغيرات التي يحاول المتمردون فرضها
مليشيا الدعم السريع قطعت المياه والكهرباء عن أحياء المهندسين وأم بدة والريف الجنوبي بأم درمان لإجبار المواطنين على النزوح عن منازلهم.
– مليشيا الدعم السريع طردت 21 أسرة من منطقة الفتيحاب بأم درمان من منازلهم تمهيدا لنهبها أو الاستيلاء عليها واستخدامها للأغراض الحربية.
– قواتنا تواصل أداء واجباتها الدستورية في الدفاع عن البلاد ودحر التمرد وجاهزون للتعامل مع كل المتغيرات التي يحاول المتمردون فرضها.
الجزيرة – السودان
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