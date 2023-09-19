الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني: جاهزون للتعامل مع كل المتغيرات التي يحاول المتمردون فرضها





مليشيا الدعم السريع قطعت المياه والكهرباء عن أحياء المهندسين وأم بدة والريف الجنوبي بأم درمان لإجبار المواطنين على النزوح عن منازلهم.

– مليشيا الدعم السريع طردت 21 أسرة من منطقة الفتيحاب بأم درمان من منازلهم تمهيدا لنهبها أو الاستيلاء عليها واستخدامها للأغراض الحربية.