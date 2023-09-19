سياسية

الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني: جاهزون للتعامل مع كل المتغيرات التي يحاول المتمردون فرضها

2023/09/19
صقر
الجيش السوداني

مليشيا الدعم السريع قطعت المياه والكهرباء عن أحياء المهندسين وأم بدة والريف الجنوبي بأم درمان لإجبار المواطنين على النزوح عن منازلهم.
– مليشيا الدعم السريع طردت 21 أسرة من منطقة الفتيحاب بأم درمان من منازلهم تمهيدا لنهبها أو الاستيلاء عليها واستخدامها للأغراض الحربية.
– قواتنا تواصل أداء واجباتها الدستورية في الدفاع عن البلاد ودحر التمرد وجاهزون للتعامل مع كل المتغيرات التي يحاول المتمردون فرضها.
الجزيرة – السودان

مواضيع مهمة

علاج الحمى في الطب النبوي           مشكلة مص الإصبع          التفاح الأخضر .. فوائد

الضغط في العمل              كيف نتناول الكزبرة؟                ميكب خدود البشرة الداكنة

2023/09/19