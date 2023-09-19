البنك الزراعي السوداني يجيز سياسة تمويل الموسم الشتوي





اجتمع المكتب التنفيذي للبنك الزراعي اليوم بمدني برئاسة المدير العام الاستاذ محمد ادم عبدالكريم، ومدير قطاع الجزيرة وذلك لاجازة سياسة التمويل للعروة الشتوية للعام ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤.

ويأتي الاجتماع اتساقا مع برنامج وزارة الزراعة من أجل الاكتفاء الذاتي للقمح وخطة البنك للعام ٢٠٢٣ والتي تستهدف زراعة حوالي مليون وستون الف فدان.

واقر الاجتماع بالتركيز على محصول القمح لاعتبارات استراتيجية مع التركيز على تمويل توطين إنتاج التقاوي المعتمدة من الادارة العامة للتقاوي.

ووجه الاجتماع ربط التمويل باستخدام التقانات الحديثة والحزم التقنية مع الزامية التأمين الزراعي للتمويل فضلا عن تيسير شروط التمويل من أجل تحقيق الاهداف الكلية للاقتصاد وداعمي الانتاج ومرضية لعملاء البنك.

واعتمد الاجتماع البيع بالتقسيط والمرابحة.