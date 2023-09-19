الجمعية العامة للأمم المتحدة.. كل ما تريد معرفته في 10 حقائق





دورة تحمل منحى استثنائيا تعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع انطلاق جلسات رفيعة ستتداول في أبرز التحديات حول العالم.

وهذه الدورة الـ78 للجمعية العامة، يحضرها ممثلو وفود 193 دولة عضو في المنظمة الدولية، ويرأسها مرشح دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي السفير دينيس فرانسيس الذي يتمتع بخبرة تمتد لأربعين عاما في الخدمة الدبلوماسية.

وفي ما يلي، تستعرض “العين الإخبارية” 10 حقائق عن هذا الحدث السنوي الذي ينطلق الجزء الرفيع المستوى منه، اليوم الثلاثاء:

1- ما هي الجمعية العامة؟

الجمعية العامة، هي المنتدى الرئيسي لجميع أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 دولة لمناقشة القضايا الدولية بما يتماشى مع ميثاق المنظمة الدولية.

2- التأسيس

أُنشئت عام 1945 بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بوصفها الهيئة الرئيسية للتداول ورسم السياسات والتمثيل في المنظمة الدولية.

3- لقاءٌ سنوي

في سبتمبر/أيلول من كل عام، يجتمع زعماء العالم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحا

4- موعد الافتتاح

تفتتح الدورة الـ78 للجمعية العامة في 5 سبتمبر، ويبدأ الجزء الرفيع المستوى منها – المعروف رسميا باسم “المناقشة العامة” – يوم 19 وتستمر حتى 26 من الشهر نفسه.

5- ماذا يحدث خلال المناقشة العامة؟

المناقشة العامة ليست في الواقع نقاشا. وتتناوب الدول الأعضاء في إلقاء الكلمات التي تتضمن ملفات بينها قضية ذات أهمية بالنسبة لهم، وتُمنح حق الرد عند الحاجة.

6- موضوع الدورة الـ78

الموضوع سيكون “إعادة بناء الثقة وإشعال التضامن العالمي: تسريع العمل بشأن خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة نحو السلام والازدهار والتقدم والاستدامة للجميع”

7- ما هي الدولة التي تتحدث أولا خلال المناقشة العامة؟

منذ السنوات الأولى للجمعية العامة، كانت البرازيل أول دولة تتحدث، لأنه حسب الأمم المتحدة ، لا يبدو أن أحدا يريد أن يكون أول من يتكلم، وأصبح هذا تقليدا ليومنا هذا، وتأتي أمريكا ثانيا باعتبارها الدولة المضيفة. أما البقية فتتبع خوارزمية معقدة تعكس مستوى التمثيل، والتوازن الجغرافي، والترتيب الذي تم به تسجيل طلب التحدث، واعتبارات أخرى.

8- ما هي مدة الخطابات؟

يُطلب من المتحدثين إبقاء بياناتهم أقل من 15 دقيقة، لكن قادة العالم غالبا ما يذهبون إلى ما هو أبعد من ذلك.

9- ما هو أطول خطاب تم إلقاؤه؟

الخطاب الأطول حتى اليوم كان للزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو، الذي تحدث لمدة أربع ساعات ونصف، عام 1960 (على الرغم من أن ذلك لم يكن خلال المناقشة العامة).

10- كيف أشاهد خطاب بلدي؟

يمكن متابعة جميع اجتماعات الجمعية العامة مباشرة وعند الطلب على تلفزيون الأمم المتحدة عبر الإنترنت.

العين الاخبارية