انطلاق مشروع الصحة التغذوي لفرق الاستجابة الطبية الطارئة ببربر





انطلق اليوم بمباني مركز صحي هلال بمدينة بربر بولاية نهر النيل المشروع التغذوي للفرق الطبية الجوالة للاستجابة الطارئة وتقديم خدمة الرعاية الصحية الأساسية للأطفال دون الخامسة والأمهات والحوامل والمرضعات في المجتمع النازح والمضيف، بحضور الاستاذ التجاني ابوفاق ممثل المدير التنفيذي لمحلية بربر والاستاذة عفاف تاج السر مفوض العون الإنساني بالولاية والاستاذة سمية عمر ممثل مدير عام الصحة وعدد من القيادات الصحية بالولاية والمحلية.

ووصف الاستاذ التجاني ابو فاق مشروع الفرق الطبية المنفذ بالمحلية بمثابة طوق النجاة في هذه الظروف الإستثنائية، مؤكدا ان تقديم هذه الخدمات العلاجية المجانية سيساعد في تخفيف العبء الأسرى، معلنا وقفتهم مع هذا المشروع الناجح.

وأشارت الاستاذة عفاف تاج السر محمد مدني مفوض العون الإنساني بالولاية إلى دور منظمة بناء للتنمية والتزامها الكامل بالقوانين واللوائح ما يؤكد نجاح اعمالهم المنفذة بالولاية فيما أثنت ممثل مدير عام وزارة الصحة ومدير إدارة الطواريء ومكافحة الاوبئة الاستاذة سمية عمر اثنت علي قيام هذا المشروع ووصفته بالشراكات التنسيقية بين المنظمة والصحة حيث يسهم في تقديم خدمات علاجية تجاه المجتمع النازح والمضيف بالمحلية.

من جانبه قدم الاستاذ الغزالي احمد فضل الله المشرف الولائي للمشروع بمنظمة بناء للتنمية الدولية شرحا ضافيا عن اهداف مشروع الفرق الطبية الجوالة معددا الاعمال المنفذة للمنظمة بالولاية.

وقال الغزالي ان افتتاح المشروع من محلية بربر يعتبر ضربة بداية لخمسة جوالات موزعة علي المحليات المختارة مشيرا إلى ان المشروع هو بمثابة مراكز صحية جوالة بمناطق الهشاشة .

من جانبه اضاف الاستاذ مهيد عبدالرحمن المنسق الفني لمشروع الفرق الطبية الجوالة ان المشروع له عدة موشرات اهمها رعاية الحوامل وتقديم برامج تغذوية مهمة، مشيرا إلى الدور الهام للكادر المعالج بالمشروع والمنوط به تحويل الحالات لتلقي الخدمة العلاجية المناسبة.

واشار إلى دور التوعية والتثقيف عبر المشاركة المجتمعية من خلال امهات تم تدريبهم مؤخرا لتوصيل المعلومة الصحية والزيارات المنزلية التي تسهم في شراكة مجتمعية تساعد في انجاح المشروع.