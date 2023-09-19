بالصور.. “ريان رجب” نجمة التحدي والمنتخب السوداني تنتقل إلى المقاولون العرب في الدوري المصري

أعلن نادي المقاولون العرب المصري عن انضمام اللاعبة السودانية “ريان رجب” لصفوف فريق السيدات بالنادي والذي يخوض موسمه الأول بالدوري المصري الممتاز للسيدات.

وبحسب وسائل الإعلام المصرية وقعت ريان على عقد انضمامها للنادي المصري يوم الإثنين في حضور الكابتن “حسن الشامي” مدير شئون اللاعبين بالنادي. وكانت ريان لعبت في صفوف فريق التحدي للسيدات وخاضت موسمين بالدوري السوداني، وحلت في مركز وصيف الهداف في الموسم الاول.