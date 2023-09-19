شاهد بالفيديو حبيبة مرزوق نجمة الجمباز المصري: لم أتوقع نجاح العرض الفرعونى





قالت حبيبة مرزوق لاعبة الجمباز الإيقاعي، إنها قامت باختيار موسيقى وملابس مستوحاة من الحضارة الفرعونية خلال تقديمها عرضا موسيقيا مميزا في إسبانيا، وهناك مدربة ساعدتها في ذلك، معلقة: “لم أتوقع نجاح عرض الملابس الفرعونية خاصة وأنه حظى باهتمام الجميع”.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم”، عبر قناة “DMC“، أن الفكرة كانت اختيار 5 بنات والأولى من كل قارة لتقديم عرض عن ثقافة بلدها، وبما أنها الأولى على أفريقيا تم اختيارها ممثلة لمصر، مشيرة إلى أن ويزر الشباب والرياضة كرمها بالأمس، مقدمة الشكر له.

وتابعت أنها تلقت اتصالا من السفيرة الدكتورة فايزة أبو النجا مستشارة رئيس الجمهورية، وهنأتها بالعرض لأنه لفت أنظار العالم كله للثقافة المصرية، مشيرة إلى أنه شرف كبير لها تلقيها اتصال منها.

جدير بالذكر أن حبيبة مرزوق هي المصنفة الأولى إفريقيًا وقد فازت بلقب بطولة إفريقيا للجمباز الإيقاعي، والتي أقيمت بموريشيوس في مايو 2023، بعدما حصدت الميدالية الذهبية في منافسات الفردي العام ومنافسات الفرق ونالت الميدالية الفضية في منافسات أداة الكرة، كما حصدت ميداليتين برونزيتين في منافسات أداة الطوق والصولجان في بطولة كرواتيا الدولية العام 2019.

اليوم السابع