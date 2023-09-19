سلفاكير إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة





يشارك رئيس جنوب السودان سلفاكير، جوبا إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

قال الدكتور برنابا مريال بنجامين، وزير شؤون الرئاسة بجوبا، إن الرئيس كير، سيخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة حول وضع تنفيذ اتفاق السلام والخطوات التي تتخذها البلاد للتحضير للانتخابات العامة لعام 2024.

وأبان أن أثناء وجوده في الولايات المتحدة، سيسلط كير الضوء على الأزمة في السودان وتأكيد دوره في كيفية حل الأزمة الحالية بالسودان.

وكما سيناقش الرئيس كير، القضايا الإقليمية المتعلقة بمجموعة شرق إفريقيا والدور الذي يلعبه جنوب السودان في المنطقة لتعزيز السلام والاستقرار.

ويفتتح رئيس الدورة العادية الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، دينيس فرانسيس المناقشة العامة السنوية في 19 سبتمبر.

وعندها يبدأ قادة العالم مناقشة تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة تحت شعار “إعادة بناء الثقة وشحذ التضامن العالمي”.

ويحق لجميع الدول الأعضاء والمراقبين في الأمم المتحدة إلقاء خطاب في قاعة الجمعية العامة.

وكما جرت العادة منذ عام 1955 في الدورة العاشرة للجمعية العامة، ستكون البرازيل أول من يلقي كلمة أمام الجمعية العامة، تتبعها الولايات المتحدة بصفتها الدولة المستضيفة لمقر الأمم المتحدة، ليتلوها بعد ذلك الدول الأعضاء على مدار أيام المناقشة العامة.

صحيفة الوفد