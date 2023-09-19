والي سنار: مستنفري جلقني إضافة حقيقية للقوات المسلحة من أجل هزيمة التمرد





تفقد والي سنار المكلف الأستاذ توفيق محمد علي عبدالله صباح اليوم معسكر تدريب المستنفرين بمنطقة جلقني جنوب محلية أبوحجار رافقته اللجنة الأمنية ورئيس الهيئة الشعبية لدعم وإسناد القوات المسلحة والإستنفار والمدير التنفيذي لمحلية أبوحجار.

وقال والي سنار المكلف إننا من منطقة جلقني نرفع التمام للقائد العام لقوات الشعب المسلحة، مشيراً إلى أن شباب جلقني يعد إضافة حقيقية للقوات المسلحة من أجل هزيمة التمرد.

فيما اكد مدير شرطة ولاية سنار اللواء طارق الريح أن النصر سيكون من جلقني منطقة الخلاوي ومنارة القرآن الكريم وأنهم سيكونون سنداً قوياً للقوات المسلحة.

وحيا قائد الفرقة 17 مشاة سنجة عميد ركن فيصل الأمين محمد أحمد مجاهدات أهل جلقني ووقفتهم مع القوات المسلحة عندما قدموا قوافل الدعم والإسناد وقال ها هي اليوم تقدم شبابها للقتال في صفوف القوات المسلحة.

فيما ثمن رئيس الهيئة الشعبية لدعم وإسناد القوات المسلحة والإستنفار دكتور محجوب أحمد محمد دور اهل المنطقة عندما استقبلوا نازحي النيل الأزرق واستضافوهم حتى رجعوا إلى مناطقهم وقال إن شباب بهذا الحماس والروح المعنوية العالية لن ينال العدو منهم.