بالصور.. والي الشمالية يشهد تخريج الدفعة الاولى من المستنفرين بمروي – رجال ونساء





شهد والي الولاية الشمالية الأستاذ الباقر أحمد علي أمس وسط حضور رسمي وشعبي كبير بمدينة مروي كرنڤال تخريج الدفعة الأولى من المستنفرين بقوات الإحتياط لمعسكرات العزة والكرامة بالضفة الغربية تحت شعار: (جيش واحد شعب واحد) بحضور قائد الفرقة (19) مشاة مروي اللواء الركن سليمان كمال حاج الخضر والمدير التنفيذي لمحلية مروي الأستاذة سمية حسين وعدد من المسؤولين بحكومة الولاية ولجنتي أمن الولاية والمحلية وقيادات الفرقة وقوات الإحتياط واللجنة العليا للتعبئة والإستنفار والهيئة الشعبية لدعم القوات المسلحة وممثلين عن قدامي المحاربين بالمحلية.

وهنأ والي الشمالية الأستاذ الباقر أحمد علي المتخرجين، مبينا أنهم يمثلون إضافة حقيقية للقوات المسلحة في الدفاع عن الوطن، ويؤكدون إلتفاف ووقوف جماهير الولاية خلف القوات المسلحة وهي تخوض معارك العزة والكرامة في دحر ميلشيا التمرد من خلال التفاعل والتلاحم الكبير الذي ينتظم معسكرات التدريب بكافة محليات الولاية.

وأمتدح الوالي مجهودات قيادة الفرقة (19) مشاة في ترتيب وتنظيم معسكرات التدريب وحيا جهود قدامى المحاربين في برامج الدعم والإسناد للقوات المسلحة ومبادرات المرأة في الإعداد والإسناد والإنخراط في معسكرات التدريب داعياً المتخرجين لرفع الحس الأمني والإبلاغ عن الظواهر السالبة والمهددات الأمنية بالمجتمع.

وأشاد والي الشمالية بالأدوار المتعاظمة لقيادة وضباط وضباط صف وجنود الفرقة (19) مشاة وقوات الإحتياط واللجنة المنظمة لكرنڤال التخريج.

من جهته حيا قائد قيادة الفرقة (19) مشاة مروي اللواء ركن سليمان كمال حاج الخضر، القائد العام للقوات المسلحة وهيئة القيادة ورئاسة الأركان البرية لرعايتهم برامج التدريب مؤكداً أن الإستنفار الشعبي الكبير الذي تشهده الولاية يؤكد إصطفاف ووقوف جماهير الشعب السوداني خلف القوات المسلحة وهي تمضي بقوة وثبات نحو تحقيق النصر المؤزر.

وأشار قائد الفرقة (19) مشاة مروي إلى أن الولاية الشمالية كانت سباقة في إنفاذ موجهات القائد العام للقوات المسلحة بتدريب المتطوعين وإنتظام معسكرات التدريب بكافة المناطق.

ممثل اللجنة العليا بالهيئة الشعبية لدعم القوات المسلحة بابكر الحاج حيا المشاركين في إحتفال التخريج، مؤكداً على أهمية برامج التدريب وإستمراريتها و جاهزية المستنفرين للدفاع عن حمى الوطن في أي زمان ومكان. وأبان بابكر أن برامج معسكرات التدريب للمستنفرين من قوات الإحتياط بالمحلية تمت بجهود شعبية خالصة.