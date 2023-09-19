والي كسلا يشيد بتدخلات منظمة الهجرة الدولية في الشأن الانساني





أشاد والي كسلا المكلف الاستاذ خوجلي حمد عبد الله بتدخلات منظمة الهجرة الدولية في الشأن الانساني بالولاية الي جانب دعمها لقطاع المياه من خلال تنفيذ عدد من مشاريع المياه بالولاية.

جاء ذلك لدى ترأسه الاجتماع الخاص بمناقشة تدخلات المنظمة خلال الفترة السابقة في مجالات دعم الاسر الوافدة وبرامج المياه ذلك بحضور مفوض العون الانساني ومدير هيئة مياه الشرب ومستشار الوالي لشئون المنظمات الاممية ووفد المنظمة برئاسة مديرة المنظمة بالولاية السيدة ليندا والتي قدمت تنويرا شاملا حول تدخلاتهم المتعلقة بدعم النازحين في مراكز الايواء والتي تشمل تقديم الغذاء والخدمات الصحية مشيرة إلى أن هنالك عملا جاريا في تهيئة بيئة داخلية السلام لإيواء النازحين .

وأكدت بأن المنظمة بصدد تقديم الدعم للأطفال القصر أسرى الحرب المبتعثين من ولاية الخر طوم إلى كسلا في مركز الايواء بمدينة ودشريفي بمحلية ريفي كسلا.

واوضح مدير هيئة المياه المهندس عثمان محجوب أن الاجتماع استعرض المشروعات المنفذة حاليا وخلال الفترة الماضية وماتم تقديمه من دعم من منظمة الهجرة الدولية للهيئة خاصة معينات تطهير المياه وتنقيتها بالاضافة لدعم إنجاز حوض حل مشكلة مياه القوازة بمنطقة الختمية الجديدة وتكملة إنشاءات ارضيات خزان اللالوبة .

وقدم مدير الهيئة عددا من المقترحات لحل مشكلة مياه احياء الختمية الجديدة ووانور والمربعات مربع ٢٠ وماسيتم في هذا الشأن خلال الفترة القادمة.

من جانبه أبدى الوالي استعداد الولاية وجاهزيتها لتدخل في اية خطة ودعمها.

سونا