الأمم المتحدة: 1200 طفل تُوفوا في مخيمات اللاجئين السودانيين منذ مايو





توفي نحو 1200 طفل جراء الحصبة وسوء التغذية في تسعة مخيمات للاجئين في السودان منذ مايو (أيار) وقد يموت عشرات الآلاف الآخرين بحلول نهاية السنة على ما أعلنت الأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء).

ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، فقد قال آلن مينا مسؤول الصحة العامة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين: «أكثر من 1200 طفل دون سن الخامسة توفوا في تسعة مخيمات في الفترة بين 15 مايو و14 سبتمبر (أيلول)».

وأضاف: «يعود ذلك إلى تفش محتمل لمرض الحصبة وسوء التغذية الحاد».

ويشهد السودان منذ 15 أبريل (نيسان) نزاعا عنيفا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

ومنذ اندلاع المعارك، قُتل نحو 7500 شخص ومن المرجح أن تكون الأعداد الفعلية أعلى بكثير، بينما اضطر نحو خمسة ملايين شخص إلى ترك منازلهم والنزوح داخل السودان أو العبور إلى دول الجوار خصوصا مصر وتشاد.

الشرق الاوسط