سياسية
المدير القطري لمنظمة الصحة العالمية يتفقد المرافق الصحية بمدني
تفقد الدكتور أسامة أحمد الفكي مدير عام وزارة الصحة لولاية الجزيرة صباح اليوم يرافقة الدكتور نعمة عابد سعيد المدير القطري لمنظمة الصحة العالمية مكتب السودان مستشفى سابا للنازحين (تجمع الأطباء السودانيين بأمريكا) ومركز مدني لجراحة وأمراض القلب والعيادة المتكاملة المجانية المدعومة من قبل المنظمة بمعسكر الإيواء بمدرسة بركات الثانوية ومخازن الأدوية الخاص بالمنظمة حيث وقفوا على الخدمات الصحية والطبية المقدمة لمرضى الولاية والوافدين .
وأشاد المدير القطري لمنظمة الصحة العالمية بالسودان بالمجهودات الكبيرة التي تضطلع بها هذه المرافق رغم محدودية الإمكانيات وإستقبالها أعداد كبيرة من المرضى، مؤكداً إستمرار دعم المنظمة والوقوف مع وزارة الصحة الولائية ومسناندتها في تشغيل المؤسسات الصحية، معلناً توفير مزيد من الإمداد الدوائي ليغطي الحوجة الضرورية المرضى .
من جانبه أشاد مدير عام وزارة الصحة لإهتمام المنظمة بإستقرار الخدمة الطبية ودعمها مؤكداً أن المنظمة تعتبر من أوائل المنظمات التي قدمت خدماتها للقطاع الصحي منذ بداية الحرب منوهاً للإستفادة الكبيرة من العيادات المتكاملة المجانية المدعومة من قبل المنظمة بمعسكرات الإيواء والتي غطت خدمات الرعاية الصحية الأساسية إضافة للدعم المتواصل من المستهلكات والمعينات.
سونا
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