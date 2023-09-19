بالصور.. يوم علاجي بالفرقة الخامسة مشاة (هجانة) بمبادرة الشباب والكودار الطبية





نظمت مجموعة من الشباب والكوادر الطبية بمدينة الأبيض يوما علاجيا بالفرقة الخامسة مشاة وذلك ضمن المبادرات المجتمعية لاسناد الفرقة وهي تؤدي واجبها الوطني فى معركة الكرامة.

هذا واشاد العميد ركن ابوبكر محمد ابراهيم ممثل الفرقة اشاد بهذه اللفتة البارعة وبالمجهودات التي بذلت لقيام البرنامج العلاجي الذي قدم خدمات طبية لجنود الفرقة، وقال ان هذه المبادرة تؤكد تلاحم الشباب وتكامل الادوار مع الهجانة في هذه المرحلة.

من جانبه هنأ العقيد ركن الباشا حكيم الباشا قائد مدرعات الأبيض المواطنين بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف وتمنى ان تعود هذه الذكرى والبلاد تنعم بالامن والاستقرار معربا عن شكره وتقديره لهذه المبادرة وما قدمته من خدمات علاجية.

الى ذلك اوضحت ممثلة الكوادر الطبية ان هذه المبادرة تجئ تاكيدا لتلاحم المجتمع مع الفرقة الخامسة واقل ما يقدم من واجب تجاه الفرقة وهي تؤدي واجبها الوطني، واشارت الى ان اليوم العلاجي اشتمل علي معامل وكشف طبي وعيادة في عدد من التخصصات بجانب تقديم ادوية مجانية واعربت عن شكرها لاستضافة الفرقة لليوم العلاجي.