وزير الشؤون الدينية والاوقاف الاتحادي يزور خلاوي القران الكريم بالقولد





قام وزير الشؤون الدينية والاوقاف الاتحادي الدكتور عبدالعاطي احمد عباس اليوم يرافقه آمين ديوان الزكاة بالولاية الشمالية الاستاذ الهادي محمد احمد آدم ومدير الادارة العامة للشؤون الدينية وأمين أمانة الحج والعمرة ومدير ديوان الاوقاف الاسلامية بالولاية قاموا بزيارات لعدد من خلاوي القران الكريم بمحلية القولد شملت خلوة الشيخ فقير عوض بمنطقة أوربي ومركز أبن الباز لتحفيظ القرآن الكريم بقرية دمبو.

وجاءت زيارات وزير الشؤون الدينية والاوقاف الاتحادي والوفد المرافق له للخلاوي بمحلية القولد ضمن نفرة دعم الخلاوي بالولاية والتي ينفذها ديوان الزكاة بالولاية الشمالية بتكلفة كلية تقدر بأكثر من 24 مليون جنيها ويبلغ عدد المستفيدين من النفرة 2،442 مستفيدا فيما يبلغ عدد الخلاوي التي بها داخليات 56 خلوة على مستوى محليات الولاية.

وأكد وزير الشؤون الدينية والاوقاف الدكتور عبد العاطي احمد عباس إهتمام الدولة بحفظة كتاب لله تعالي والائمة والدعاة والمؤسسات الدعوية وأشاد بجهود ديوان الزكاة ودعمه لخلاوي القران الكريم والمساجد والائمة والدعاة.

من جانبه أوضح أمين ديوان الزكاة بالشمالية أن الزيارات للخلاوي تأتي بهدف الاطمئنان على وصول الدعم العيني للقمح لها وتلمس قضايا ومشاكل الخلاوي والمساجد والائمة والدعاة حتي تؤدي دورها وسط المجتمع وأكد أن نفرة دعم الخلاوي تعتبر من البرامج الراتبة والدورية التي ينفذها الديوان.