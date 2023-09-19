والي كسلا واردول يتفقدان مركز غسيل الكلى ودعم بعدد (4) مكيفات سبلت وثلاجة





تفقد والي كسلا المكلف الاستاذ خوجلي حمد عبد الله برفقة المهندس مبارك اردول مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية ووزير الصحة بالولاية الدكتور علي ادم مركز امراض وغسيل الكلى وقفوا خلالها على مستوى الخدمات المقدمة من المركز للمواطنين بما فيهم الوافدين الى الولاية.

واستمع الوالي والوفد المرافق له الى تنوير شامل من مدير المركز حول الجهود الكبيرة التي يقوم بها المركز في اطار تقديم الخدمة في ظل الاوضاع التي تمر بها البلاد وتأثيرها على توفير معينات العمل، مشيرا الى ان المركز يستقبل حالات مرضية كبيرة بصفة مستمرة نتاج للوافدين الى الولاية من المرضى.

ونوه الى الاشكاليات التي يعاني منها المركز خاصة اهمية انسياب تقديم الخدمة والحرص على عدم توقفها الامر الذي يؤثر بصورة مباشرة على ماكينات الغسيل فضلا عن مقابلة تكاليف ضمان استقرار الامداد الكهربائي في وقت القطوعات المتكررة ولساعات طويلة.

واكد على اهمية وضرورة تحديث الماكينات اوتوفير اخرى جديدة لمقابلة العمل المستمر مشيدا في ذات الوقت بالدعم المقدم من عدد من الجهات الرسمية والخيرين للمركز.

من جانبه اوضح وزير الصحة المكلف الدور الذي يقوم به المركز والاحتياجات المطلوبة لضمان استمرارية الخدمة المقدمة واعرب عن تقديره لكافة الجهات الداعمة للمركز في ظل استقباله لعدد من الحالات المرضية بشكل مستمر مؤكدا استقرار الاوضاع بالمركز وتقديمه للخدمة بشكل مرض.

واعلن اردول عن وقوفه ودعمه للمركز نظرا للدور الكبير الذي يقوم به مبينا ان الشركة وفي اطار المسئوولية المجتمعية قدمت للمركز عدد (4) مكيفات سبلت وثلاجة. من جانبه شكر الوالي رئيس الشركة السودانية للموارد المعدنية على الزيارة وتقديم دعم الشركة للمركز.