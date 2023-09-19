سياسية
صندوق الأمم المتحدة الإنمائي: 27 محطة طاقة شمسية لمدني
دشن المهندس أبو بكر عبد الله وزير البنى التحتية والنقل المكلف بولاية الجزيرة صباح اليوم وحدة الطاقة الشمسية بمحطة مياه حي حبيب الله شرق مدينة مدني بتمويل من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي .
حيث أكد الوزير أن محطات الطاقة الشمسية هي الضامن الحقيقي لإستقرار وإنتظام الإمداد المائي وكشف عن تمويل صندوق الأمم المتحدة الإنمائي لعدد 27 محطة طاقة شمسية بمحلية مدني الكبرى بكلفة 300 مليون جنيهاً تنفذها شركة السهم الذهبي وعبر عن إشادته بتدخلات المنظمات الدولية والخيرين في مجالات المياه .
من جانبه لفت المهندس محمد العوض الجاك مدير هيئة مياه الولاية لأهمية محطات الطاقة الشمسية في ظل عدم إستقرار الإمداد الكهربائي .
هذا وقد عبر مواطنو الحي عن سعادتهم بتدشين تركيب محطة الطاقة الشمسية منوهين ان تذبذب الكهرباء يمنع انتظام الحصول على مياه الشرب.
سونا
علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد