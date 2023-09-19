صندوق الأمم المتحدة الإنمائي: 27 محطة طاقة شمسية لمدني

حيث أكد الوزير أن محطات الطاقة الشمسية هي الضامن الحقيقي لإستقرار وإنتظام الإمداد المائي وكشف عن تمويل صندوق الأمم المتحدة الإنمائي لعدد 27 محطة طاقة شمسية بمحلية مدني الكبرى بكلفة 300 مليون جنيهاً تنفذها شركة السهم الذهبي وعبر عن إشادته بتدخلات المنظمات الدولية والخيرين في مجالات المياه .