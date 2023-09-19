شاهد بالفيديو.. إبنة الفنانة المثيرة للجدل منى ماروكو تظهر لأول مرة وتسحب البساط من والدتها ومعلقون: (أجمل من أمها عشرة مرات)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو أثار اهتمام المتابعين والجمهور الذي تناقله على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع صور مجمعة للفنانة المثيرة للجدل منى ماروكو, ظهرت من خلالها مع فتاة صغيرة.

وأكد ناشرو المقطع أن الفتاة التي ظهرت مع ماروكو هي ابنتها التي سحبت البساط منها وحازت على اعجاب المتابعين الذين أشادوا بإطلالتها الجميلة مع والدتها وكتبوا (أجمل من أمها عشرة مرات).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين