شاهد بالفيديو.. ندى القلعة وإنصاف مدني تلتقيان في حفل واحد يقدمن خلاله فاصل من الرقص المثير مع المعازيم وساخرون: (دي مباراة ديربي كسبتها ملكة الدلوكة)





أعاد جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان نشر مقطع فيديو لم يحظى بمشاهدات واسعة إبان عرضه قبل سنوات ليست بالطويلة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الذي أعيد نشره المطربتان ندى القلعة وإنصاف مدني يظهرن خلال حفل زواج بإحدى صالات الأفراح بالعاصمة الخرطوم قبل الحرب.

وقدمت سيدة الغناء السوداني فاصل من الرقص مع ملكة الدلوكة وسط المعازيم بالصالة, وسط تعليقات ساخرة من قبل المتابعين, حيث كتب أحدهم (دي مباراة ديربي كسبتها ملكة الدلوكة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين