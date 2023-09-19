النصر يهزم مضيفه الإيراني بثنائية في دوري أبطال آسيا





حقق النصر السعودي، انتصارًا مستحقًا على مضيفه بيرسبوليس الإيراني بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على استاد آزادي، بالعاصمة الإيرانية طهران، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة، لدوري أبطال آسيا. سجل ثنائية النصر، عبدالرحمن غريب في الدقيقة 62، ومحمد قاسم في الدقيقة 72.

بهذا الانتصار تصدر النصر مجموعته الخامسة، برصيد 3 نقاط، مستفيدا من تعادل الدحيل القطري، واستقلال دوشنبه الطاجيكي.

ظهرت المعاناة من سوء أرضية الملعب مبكراً، وتلقى بيرسبوليس ضربة موجعة، عندما سقط لاعبه مهدي ترابي في الدقيقة السادسة، بسبب سوء الأرضية، ليغادر المباراة ويحل زميله شهاب زاهدي بلاً منه.

واستفاد النصر من النقص العددي للفريق الإيراني، ورمى بثقله نحو الهجوم، وتمكن محمد قاسم من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 72 بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.ومرت الدقائق التالية هادئة ليحصد النصر أول 3 نقاط له في دور المجموعات بالبطولة القارية.

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