شاهد بالفيديو.. البرهان في سوق مروي تحت هتاف “جيش واحد شعب واحد”

رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام يلتقي المواطنين في سوق مدينة مروي بالولاية الشمالية وسط هتاف جيش واحد شعب واحد .

زار رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان محلية مروي بعد ظهر يوم الثلاثاء.

وإطمأن سيادته على أحوال الجرحى والمصابين بمستشفى مروي العسكري. بحضور والي الشمالية الأستاذ الباقر أحمد علي وقائد الفرقة 19 مشاة اللواء الركن سليمان كمال حاج الخضر.

ورصدت (سونا) جولات عفوية للقائد العام بسوق الميناء البري مروي وشارع المستشفى حيث عبرت جماهير مروي للقائد العام دعمها وإسنادها للقوات المسلحة.

سونا