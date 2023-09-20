وزير الصحة الاتحادي يبحث مع منظمة أطباء بلا حدود أوجه التعاون





بحث وزير الصحة الاتحادية المكلف د. هيثم محمد ابراهيم بمكتبه اليوم مع فريق منظمة أطباء بلاحدود الاسبانية، بحضور، مستشار رئيس البعثة، الارا علي عثمان، ومدير الصيدلة والإمداد الطبي روان عوض أبو القاسم، ومنسق الموارد البشرية بوحدة الطوارئ بالمنظمة، وماريا تيريزا بحث أوجه التعاون وسير عمل المنظمة في السودان في الجوانب الصحية والتي تشمل العديد من المشروعات والبرامج.

ووعد الوزير، بالعمل على تذليل العقبات التي تعترض عمل المنظمة بالتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة مؤكداً على استمرار التعاون بين المنظمة والوزارة وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالإمداد الطبي واللوجستي.

وقال الوزير، نحتاج لمزيد من التعاون مع المنظمات سواء دولية أو محلية لسد الفجوات في المناطق التي تصلها الخدمات بالإستفادة من كل منظمة حسب مجالاتها خاصة المناطق التي تأثرت بالحرب، مشيراً إلى أن مستشفى الفتح بمدينة أم درمان يحتاج إلى تدخلات نسبة للكثافة السكانية والتردد الكبير عليها، لافتاً إلى ضرورة إستيعاب الكوادر الطبية المحلية بالمنظمة والعمل على إيجاد فرص عمل.

من جانبهم اكد فريق منظمة اطباء بلا حدود الإسبانية على الإلتزام بستمرار تقديم الخدمات الصحية بالولايات، وفق موجهات وزارة الصحة الإتحادية في إستيراد الأدوية والاجهزة الطبية، مطالبين بإضافة بعض المناطق بولاية الخرطوم بمحلية كرري للمساهمة في تقديم الخدمة خاصة وأن المنطقة بها كثافة سكانية عالية، مشيرين إلى تواصل تقديم الخدمة بمنطقة الكلاكلة بالخرطوم، بالإضافة إلى تسهيل حركة الكوادر الطبية التابعة للمنظمة.